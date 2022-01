Il crollo in diretta di Federico Fashion Style: lacrime e verità (Di sabato 29 gennaio 2022) Il noto parrucchiere dei Vip Federico Fashion Style si è raccontato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, tra lacrime e verità. Ecco cosa ha rivelato. Federico Fashion Style è un volto noto nel mondo dello spettacolo: è infatti l’amatissimo parrucchiere dei Vip. Durante una recente intervista a Verissimo, però, Federico ha raccontato tutte le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 29 gennaio 2022) Il noto parrucchiere dei Vipsi è raccontato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, tra. Ecco cosa ha rivelato.è un volto noto nel mondo dello spettacolo: è infatti l’amatissimo parrucchiere dei Vip. Durante una recente intervista a Verissimo, però,ha raccontato tutte le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Giornaleditalia : #manilanazzarograndefratello Manila Nazzaro perde due denti mentre mangia: il crollo in diretta - VIDEO - 8t33zlovinghour : sono stanchissima quindi mi tengo la diretta sul tablet fino a quando non crollo, enjoy il concerto my tinys ?? a do… - infoitcultura : Gerry Scotti non ce la fa, il crollo in diretta: 'Non riesco a parlare' | Ad Amici il duro colpo -