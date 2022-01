Il Corrmezz | Fabian Ruiz ha rifiutato il Newcastle

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 gennaio 2022)hail. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, a firma Ciro Troise. Il riccoha provato a «scippare» uno dei gioielli al Napoli. Oltre ad avere un approccio per Osimhen, ha tentatoche ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Il centrocampista spagnolo ha detto no alle sirene inglesi e la trattativa non è andata avanti. Il suo rifiuto alal momento non ha riaperto la questione del rinnovo del contratto. Tra le parti c’è distanza, il suo entourage aveva chiesto un ingaggio di 4 milioni prima della pandemia e il Napoli non si è mai avvicinato finora alle richieste degli agenti di. Nei prossimi mesi si vedrà. L'articolo ilNapolista.