Il Comandante Fazio è pronto per la guerra (Di domenica 30 gennaio 2022) SALERNO – Prime parole affidate al profilo ufficiale social della Salernitana, per il neo acquisto della Salernitana Federico Fazio (nella foto ussalernitana1919.it): «Sono molto contento di arrivare in questo club -ha esordito il?Comandante- sono molto felice di conoscere i compagni, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi per aiutare questa squadra ad arrivare all’obiettivo principale». Fazio, nonostante la lunga inattività, è pronto a dare una mano alla Salernitana: «Vengo qui a lottare, ho visto tante partite della Salernitana, conosco bene i giocatori. A mio avviso hanno tanta qualità, sono molto forti e devono solo ritrovare la fiducia per arrivare all’obiettivo». Un ritorno alle origini per Fazio, che è tornato nella terra dei propri avi: «I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno e sono ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 30 gennaio 2022) SALERNO – Prime parole affidate al profilo ufficiale social della Salernitana, per il neo acquisto della Salernitana Federico(nella foto ussalernitana1919.it): «Sono molto contento di arrivare in questo club -ha esordito il?- sono molto felice di conoscere i compagni, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi per aiutare questa squadra ad arrivare all’obiettivo principale»., nonostante la lunga inattività, èa dare una mano alla Salernitana: «Vengo qui a lottare, ho visto tante partite della Salernitana, conosco bene i giocatori. A mio avviso hanno tanta qualità, sono molto forti e devono solo ritrovare la fiducia per arrivare all’obiettivo». Un ritorno alle origini per, che è tornato nella terra dei propri avi: «I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno e sono ...

