Il bis di Mattarella cancella Salvini: alla Meloni tocca guidare il centrodestra (Di sabato 29 gennaio 2022) La stagione di Matteo Salvini si è definitivamente conclusa con il Papete 2. Per la seconda volta una scelta politica errata e una coerenza che non c'è. Il centrodestra a trazione leghista non c'era più da tempo. Ma ora arriva la certificazione. La rielezione di Sergio Mattarella è figlia degli errori del Capitano. La Lega si dimostra inaffidabile. Giorgia Meloni aveva messo in conto la deriva centrista di Forza Italia, un partito su cui da tempo è in atto l'opa ostile da parte di Lega, Fdi e dei centristi. Il dopo Berlusconi è fatto di macerie. Ma la magra figura di Matteo Salvini va oltre. Giorgia Meloni mette il dito nella piaga: i partiti "hanno scelto di tirare a campare" barattando il secondo mandato di Mattarella "con 7 mesi in più di legislatura".

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - CarloCalenda : Assistiamo a una resa totale della politica, che non è riuscita a sedersi insieme per trovare una proposta condivis… - simone_cappa : RT @martinoloiacono: ??MELONI: IERI TUTTI I PARTITI DI CENTRODESTRA ERANO D’ACCORDO SUL NO AL MATTARELLA BIS. #maratonamentana - simonamancini24 : RT @Fabio_beltratti: Con il Mattarella bis l’attuale classe politica sancisce la vittoria de 70% di astensione alle urne nel 2023. #maraton… -