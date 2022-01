I sondaggisti | la partita del Quirinale rafforza Meloni e Berlusconi e penalizza Letta | Conte e Salvini

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 gennaio 2022) I, prima ancora che si concluda ladel, hanno già pronte le pagelle:promossi, gli altri bocciati. “Anche in assenza di sondaggi scientifici fatti in questi giorni, è certo che nel loro insieme, questo si può stimare, la popolarità dei leader dei partiti è diminuita. Credo che, che era già molto popolare quando è stato candidato alavendo una popolarità del 40 per cento, in fondo si sia comportato in un modo che è piaciuto e credo che abbia mantenuto se non aumentato la sua popolarità”, dice all’Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer. Ipromuovono“Siasia, invece – ...