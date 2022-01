Hellas Verona, in arrivo Praszelik: visite e firme per il polacco (Di sabato 29 gennaio 2022) L’Hellas Verona chiude per un altro colpo in entrata: è in arrivo per visite e firma il polacco Praszelik L’Hellas Verona chiude per un altro arrivo in questo mercato invernale. E’ atteso in città nella giornata odierna il polacco Praszelik. Il centrocampista è pronto a sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà agli scaligeri. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) L’chiude per un altro colpo in entrata: è inpere firma ilL’chiude per un altroin questo mercato invernale. E’ atteso in città nella giornata odierna il. Il centrocampista è pronto a sostenere lemediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà agli scaligeri. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Colpo polacco per l'#HellasVerona ?? - HellasLive : #HellasVerona, questo pomeriggio visite mediche e firma sul contratto per #Praszelik. Contratto sino al 2026 - DomenCutrupi : Non sarà Vlahovic o Gosens ma secondo me è un gran bel colpo! Chiunque voglia dia uno sguardo????????????????… - Seg_hinho : @cavs1899 l'atalanta la metterei molto più in alto del livello di hellas verona e sassuolo. La sua politica però è… - cavs1899 : @Seg_hinho l'esperienza dice che incassando di più ne esci sempre meglio, Sassuolo, Atalanta e Hellas Verona (per d… -