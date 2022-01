Giugliano | un ospedale di comunità in un bene confiscato

(Di sabato 29 gennaio 2022) Undisorgerà a(Napoli) in unche il Comune ha concesso, a titolo gratuito, all’Asl Napoli 2. Lo ha sapere fatto, con un post sui social, il sindaco di, Nicola Pirozzi. La struttura sorge in via San Francesco a Patria: si tratta di 21 appartamenti su una superficie di mille e duecento metri quadrati che saranno riqualificati. Prima di concedere ilall’Asl in comodato d’uso, che poi provvederà a riqualificarlo attraverso un finanziamento di due milioni e mezzo di euro stanziati dal Pnrr, il sindaco fa sapere di aver chiesto e ottenuto il via libera dall’Anbsc – Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati. La struttura che l’Azienda sanitaria avrà il compito di realizzare sara’ costituita da un piano ...

Un ospedale di comunità sorgerà a Giugliano (Napoli) in un bene confiscato che il Comune ha concesso, a titolo gratuito, all'Asl Napoli 2. Lo ha fatto sapere, con un post ...