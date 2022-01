Giucas Casella rabbioso contro Nathaly | reazione esagerata ma Signorini lo difende VIDEO

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 29 gennaio 2022) Vi immaginate se ad avere lache ieri sera ha avutofosse stata Lulù o magari fosse stato un altro uomo, un concorrente che non rientra troppo nelle grazie di, che cosa sarebbe successo? Silenzio da parte delle due opinioniste, sempre più inutili, e nessuna parola neppure durante la sceneggiata che ilha fatto, da parte del conduttore, che lo avrebbe dovuto interrompere subito ( se mai realmente ci avesse tenuto a non fargli fare una becera figura). Aveva proprio ragione Lulù in confessionale nel dire chele ha fatto quasi paura, che quei tonisono stati realmente esagerati. E aveva ragione da vendere la Caldonazzo a dare del falso a, perchè lo è. Fare il finto ...