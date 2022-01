Gazzetta dello Sport - Scamacca, l'Inter scatta (Di sabato 29 gennaio 2022) I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano Sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 29 gennaio 2022, de 'La Gazzetta dello Sport':Scamacca, L'Inter scatta ... Leggi su calciomercato (Di sabato 29 gennaio 2022) I titoli principali sulla prima pagina del quotidianoivo, LaLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 29 gennaio 2022, de 'La':, L'...

Borussia Dortmund have made a €45m offer for Sassuolo forward Gianluca Scamacca, according to Gazzetta dello Sport. La Gazzetta in prima pagina sul Milan: 'Theo ha rinnovato fino al 2026. Capitano del futuro' L'apertura de La Gazzetta dello Sport: 'Scamacca, l'Inter scatta'

Da Ramsey a Nandez e Diawara: cinque affari per l'ultimo minuto La sessione invernale del calciomercato è già entrata nella sua fase caldissima. I contatti, iniziati prima di Natale, hanno cominciato a concretizzarsi da lunedì 3 gennaio, data ufficiale della ...

LIVE Calciomercato - Juve, Morata verso la conferma. Salernitana, che tris La Gazzetta dello Sport Milan, il tributo all’infermeria: quasi 6 giocatori fuori a gara Gli errori, quando si parla di squadra, di solito vanno condivisi. E’ il concetto stesso di gruppo a esigerlo. Sbaglia Pioli a fare la formazione, sbagliano i giocatori a due passi dalla porta o dal ...

Milan, Theo l’apripista: rinnova fino al 2026. E ora Leao e Bennacer A fine mercato è atteso l’annuncio del francese. Per il regista è sulla clausola risolutoria, con l’agente dell’attaccante si parlerà anche di Renato Sanches ...

