Di Maio contro Conte | «Non si brucia così una come la Belloni»

(Di sabato 29 gennaio 2022) «Saremo la forza politica più compatta». Anche ieri Giuseppeha provato a non rassegnarsi al fatto che Movimento 5 stelle sembri esplodergli tra le mani. Anche ieri...

lorepregliasco : Dura nota di Di Maio sulla gestione della candidatura Belloni (e quindi contro Conte e Salvini in primis) #Quirinale - davidallegranti : Conte contro Draghi, Di Maio contro Conte, Salvini contro Meloni, Letta contro Salvini - dellorco85 : La storia che i voti di Mattarella (antitesi Draghi) sarebbero la conta interna di Di Maio contro Conte è da FUORI… - angel_other : RT @strange_days_82: Possiamo dire di tutto a Salvini e Meloni,però con le loro azioni hanno fatto implodere gli altri. FI insieme ai centr… - AnnaDi_Mario : RT @davcarretta: 2014 -> Renzi tradisce Letta 2016 -> Di Maio, Salvini e D’Alema contro Renzi 2018 -> Salvini tradisce FI per Conte e Di Ma… -

Un nome a cui, secondo alcune indiscrezioni, Conte pensava già una settimana fa e con cui credeva di mettere spalle al muro il ministro degli Esteri, data la vicinanza tra Die Belloni risalente ...... dal Nazareno fanno filtrare: 'Sono finalmente in corso, dopo il fallimento del muromuro ... Però Conte, questa volta d'accordo con Luigi Di, punta sulla Belloni. Conclusione: il campo largo ...«Saremo la forza politica più compatta». Anche ieri Giuseppe Conte ha provato a non rassegnarsi al fatto che Movimento 5 stelle sembri esplodergli tra le mani. Anche ...Tra i parlamentari del Partito democratico monta l'ira contro il leader del M5S: "È da una settimana che Conte cerca l'asse con Salvini". Il sospetto tra i grillini: "C'è qualcuno che vuole il voto an ...