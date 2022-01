Covid, 137.147 nuovi casi e 377 decessi in 24 ore (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 137.147 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (143.898 il 28 gennaio) a fronte di 999.490 tamponi effettuati su un totale di 169.335.244 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 377 i decessi (ieri 378), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 145.914. Con quelli del 29 gennaio diventano 10.821.375 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 2.664.648 (-4.180), 2.643.424 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 19.636 di cui 1.588 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 8.010.813 con un incremento di 141.230 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di nuovi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 137.147 idi Coronavirus in Italia (143.898 il 28 gennaio) a fronte di 999.490 tamponi effettuati su un totale di 169.335.244 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 377 i(ieri 378), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 145.914. Con quelli del 29 gennaio diventano 10.821.375 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 2.664.648 (-4.180), 2.643.424 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 19.636 di cui 1.588 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 8.010.813 con un incremento di 141.230 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di...

