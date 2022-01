Alba Parietti: ha ragione Meloni, impallinata una donna per mettere uno che non voleva la rielezione (Di sabato 29 gennaio 2022) “Condivido pienamente quanto recentemente dichiarato da Giorgia Meloni. Una donna al Colle sarebbe stato il segnale di una evoluzione culturale del Paese anche in virtù di tutta la violenza che c’è nei confronti delle donne. Uno sfregio a mio avviso. E’ la categoria più discriminata in assoluto, più vessata, più bullizzata, più assassinata”. Così con l’Adnkronos Alba Parietti commenta le parole di Giorgia Meloni sul Quirinale (“tutti vogliono le donne ma poi le impallinano“). Parietti: invece di una donna, hanno scelto un presidente che non voleva la rielezione “Urge una riflessione – ha aggiunto Alba Parietti – Possibile che sul piano istituzionale, per quello che deve rappresentare un presidente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) “Condivido pienamente quanto recentemente dichiarato da Giorgia. Unaal Colle sarebbe stato il segnale di una evoluzione culturale del Paese anche in virtù di tutta la violenza che c’è nei confronti delle donne. Uno sfregio a mio avviso. E’ la categoria più discriminata in assoluto, più vessata, più bullizzata, più assassinata”. Così con l’Adnkronoscommenta le parole di Giorgiasul Quirinale (“tutti vogliono le donne ma poi le impallinano“).: invece di una, hanno scelto un presidente che nonla“Urge una riflessione – ha aggiunto– Possibile che sul piano istituzionale, per quello che deve rappresentare un presidente ...

Advertising

ItaLianovery : RT @ilClito_Ride: @CorteCost Domanda: gli igenisti, le veterinarie e gli opinionisti come Cecchi Paone o Alba Parietti, li titolate come fa… - ilClito_Ride : @CorteCost Domanda: gli igenisti, le veterinarie e gli opinionisti come Cecchi Paone o Alba Parietti, li titolate c… - theireyesonlyx : Alba Parietti sarà in platea a Sanremo sulla sua personalissima poltrona rossa questo porrà fine alla pandemia - SimonaCroisette : RT @Cinguetterai: Alba Parietti sarà in platea a #Sanremo2022 sulla sua personalissima poltrona rossa. Il Festival è salvo, il Paese è salv… - Luca190499 : RT @sanremohistory: La notizia più importante: Alba Parietti sarà a Sanremo! -