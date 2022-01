Accostato al Napoli, ora è ad un passo dalla Juve: il giocatore (Di sabato 29 gennaio 2022) Inarrestabile il mercato della Juventus quando siamo quasi sul gong. Dopo aver messo a segno il colpo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, è vicino anche un altro acquisto dalla Bundesliga. Il giocatore in questione è Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach ed ex obiettivo di Napoli e Roma su tutte. Photo: Getty Images – Zakaria Stando a quanto riportato da Sky, i bianconeri avrebbero avanzato un’offerta da 5 milioni di euro più due di bonus ed ora si aspetta la risposta del club tedesco. Nel frattempo, si procede anche con il mercato in uscita. La trattativa con il Tottenham dell’ex Antonio Conte, per portare Dejan Kulusevski alla sua corte, procede spedita, così come anche l’Aston Villa sta provando ad affondare il colpo per portare ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Inarrestabile il mercato dellantus quando siamo quasi sul gong. Dopo aver messo a segno il colpo Dusan VlahovicFiorentina, è vicino anche un altro acquistoBundesliga. Ilin questione è Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach ed ex obiettivo die Roma su tutte. Photo: Getty Images – Zakaria Stando a quanto riportato da Sky, i bianconeri avrebbero avanzato un’offerta da 5 milioni di euro più due di bonus ed ora si aspetta la risposta del club tedesco. Nel frattempo, si procede anche con il mercato in uscita. La trattativa con il Tottenham dell’ex Antonio Conte, per portare Dejan Kulusevski alla sua corte, procede spedita, così come anche l’Aston Villa sta provando ad affondare il colpo per portare ...

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Calciomercato, Giuntoli mette gli occhi su Raspadori del Sassuolo Calciomercato, Giuntoli segue Raspadori Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è già proiettato al mercato estivo. Il nome nuovo accostato ai partenopei, è quello dell'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. Ecco cosa riporta il quotidiano: ' Giacomo ...

Napoli, la buona notizia arriva dalla firma: entusiasmo tra i tifosi Napoli, trattative aperte con Koulibaly e Fabian Si tratta di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, costantemente al centro di voci di mercato. Il senegalese, leader della difesa, è stato accostato negli ...

Accostato al Napoli, ora Veretout per la Roma non è più incedibile: il punto MondoNapoli Napoli, la buona notizia arriva dalla firma: entusiasmo tra i tifosi Incontro tra il club azzurro e l'agente Fali Ramadani: pronto il rinnovo per Koulibaly fino al 2025, sarà il nuovo capitano e leader del progetto.

Napoli, rinnovo Koulibaly una priorità: il senegalese sarà il nuovo capitano ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Napoli lavora al futuro e pensa al rinnovo di contratto di Koulibaly, a cui verrà consegnata anche la fascia di capitano Negli ultimi giorni il nome ...

