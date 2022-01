WGA 2022 | West Side Story | Dune e Licorice Pizza tra le candidature

(Di venerdì 28 gennaio 2022), The French Dispatch etra leai premi della Writers Guild of America. La Writers Guild of America ha selezionato i film candidati per la sua 74a edizione dei WGA Awards, che anche quest'anno saranno virtuali. Tra i titoli scelti spiccanoe The French Dispatch. La categoria Sceneggiatura originale vedrà contendersi il premio gli sceneggiatori di Being the Ricardos, Don't Look Up, The French Dispatch, King Richard e. Per quanto riguarda la sceneggiatura non originale, i candidati sono CODA, vincitore del Sundance ...

Di seguito l'elenco completo degli autori e delle sceneggiature nominati di seguito ai Awards. SCENEGGIATURAA ORIGINALE Being the Ricardos, Written by Aaron Sorkin; Amazon Studios Don't Look ...Il sindacato sceneggiatori cinematografici e televisivi di Hollywood ha annunciato le candidature di categoria per l'edizione dei Awards ( Writers Guild of America ); mancano all'appello i due favoriti virtuali delle rispettive categorie Original e Adapted (Belfast, Il potere del cane) a cause delle rigide regole ...The Hollywood Reporter's awards columnist Scott Feinberg updates his assessment. Awards season remains wide open after four of the five major Hollywood guilds announced their feature nominees on Super Thursday (27), with Licorice Pizza and Dune the only films to earn nods from ...