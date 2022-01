Violenze e soprusi psicologici davanti alla figlia: madre a processo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fiumicino – Violenze psicologiche al posto degli abbracci, aggressioni (verbali e fisiche) invece dei saluti, furti di gioielli e giocattoli al posto delle favole della buonanotte che provocano incubi ogni notte. E’ il dramma che sta vivendo da qualche anno una famiglia del litorale romano che nei prossimi mesi vedrà la madre comparire alla sbarra degli imputati con l’accusa di minacce gravi, accesso abusivo di proprietà privata, maltrattamenti familiari e violenza privata. La vicenda, che vedrà l’inizio del suo sviluppo giudiziario solo a settembre 2022, quando è stata fissata l’udienza, risale al 2020. Elisa (nome di fantasia) ha appena cinque anni. I suoi genitori sono separati e lei vive con suo padre nell’abitazione della nonna paterna a Focene, località balneare del comune di Fiumicino. Sua madre, nel dicembre ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fiumicino –psicologiche al posto degli abbracci, aggressioni (verbali e fisiche) invece dei saluti, furti di gioielli e giocattoli al posto delle favole della buonanotte che provocano incubi ogni notte. E’ il dramma che sta vivendo da qualche anno una famiglia del litorale romano che nei prossimi mesi vedrà lacompariresbarra degli imputati con l’accusa di minacce gravi, accesso abusivo di proprietà privata, maltrattamenti familiari e violenza privata. La vicenda, che vedrà l’inizio del suo sviluppo giudiziario solo a settembre 2022, quando è stata fissata l’udienza, risale al 2020. Elisa (nome di fantasia) ha appena cinque anni. I suoi genitori sono separati e lei vive con suo padre nell’abitazione della nonna paterna a Focene, località balneare del comune di Fiumicino. Sua, nel dicembre ...

Advertising

ilfaroonline : Violenze e soprusi psicologici davanti alla figlia: madre a processo - CinziaPitru : Condivido in pieno, c’è una memoria per chi non c’è più, per chi è sopravvissuto, ma nel frattempo altri olocausti… - stefanodesant15 : @AlessioBuzzanca .. io continuo a pensare che il giorno della memoria deve essere un giorno di ricordo per l'infame… - 4fxever : La cosa triste è che dai tanti #27gennaio ( inteso come soprusi, violenze, indifferenze, ingiustizie)non abbiamo im… - Cristia46234929 : @CottarelliCPI Condanniamo questo di gesto fatto da due 15enni e condanniamo anche tutti gli altri di gesti violenz… -