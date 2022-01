Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 gennaio 2022)DEL 28 GENNAIOORE 18.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA DEL MARE, RISOLTO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE DAL RACCORDO A VIADI MEZZOCAMMINO, CODE CHE INTERESSANO NELLO STESSO TRATTO ANCHE VIA OSTIENSE, TUTTO IN DIREIZONE OSTIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASAL MONASTERO E PRENESTINA ANCHE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO PRORPIO SULLA TANGENZIALE, ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI PER QUANTO RIGUARDA LE CONSOLARI I PUNTI CRITICI SONO LA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NELLE ...