Usa, crolla un ponte d'acciaio a Pittsburgh nel giorno in cui in città arriva Biden (a parlare di infrastrutture). Dieci i feriti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono Dieci i feriti – tre dei quali portati in ospedale – a causa del crollo di un ponte avvenuto venerdì 28 gennaio a Pittsburgh, in Pennsylvania, poche ore prima della visita in città del presidente Usa Joe Biden che avrebbe dovuto parlare proprio di infrastrutture. Lo riferisce il capo dell'ufficio cittadino dei Vigili del fuoco Darryl Jones, precisando che nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Sono tre o quattro i veicoli coinvolti. "La cosa buona a questo punto è che non ci sono state vittime", ha detto il sindaco Ed Gainey. I soccorritori si sono calati con le funi per circa 46 metri, mentre altri hanno formato una catena umana per provare a mettere in salvo diverse persone da un bus rimasto in bilico nel vuoto a seguito del

