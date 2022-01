Uomini e Donne: Ida Platano si scaglia contro di lui (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ida Platano non trova pace con gli Uomini, nuova lite al centro dello studio di Uomini e Donne. La dama è furiosa. Nella puntata andata in onda ieri, martedì 25 gennaio, è successo qualcosa di apparentemente inspiegabile: Ida Platano ha aggredito il cavaliere Diego Tavani. Facciamo una premessa: la nota dama bresciana ha incominciato una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Idanon trova pace con gli, nuova lite al centro dello studio di. La dama è furiosa. Nella puntata andata in onda ieri, martedì 25 gennaio, è successo qualcosa di apparentemente inspiegabile: Idaha aggredito il cavaliere Diego Tavani. Facciamo una premessa: la nota dama bresciana ha incominciato una L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

_Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - myrtamerlino : Le #donne tirate in ballo in extremis (dagli uomini che giocano la partita) per risolvere una situazione di stallo… - LiaCapizzi : Houston abbiamo un problema La locuzione 'una donna in gamba' 1) sbandierata se conviene, 2) accartocciata se no… - RenatoBerganti1 : Ragazzi Ragazze, si nasce piccoli, si studia, ci si Laurea, si cresce, e si diventa Uomini e Donne, sempre con la t… - Simmi_Chiapi : Comunque campionesse donne >>>> campioni uomini #LEredità -