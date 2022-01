Ucraina, Biden: “Invieremo a breve truppe in Europa dell’Est” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che invierà “a breve” truppe nell’Europa dell’Est mentre sale la tensione in Ucraina. “Sposterò delle truppe nell’Europa dell’Est e nei paesi della Nato a breve”, ha detto Biden ai giornalisti della Joint Base Andrew al ritorno da un viaggio a Pittsburgh secondo quanto riferisce ‘The Hill’. “Non troppe”, ha aggiunto. Il Pentagono ha messo in allerta 8.500 soldati per un potenziale dispiegamento nei paesi della Nato nell’Europa orientale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che invierà “anell’mentre sale la tensione in. “Sposterò dellenell’e nei paesi della Nato a”, ha dettoai giornalisti della Joint Base Andrew al ritorno da un viaggio a Pittsburgh secondo quanto riferisce ‘The Hill’. “Non troppe”, ha aggiunto. Il Pentagono ha messo in allerta 8.500 soldati per un potenziale dispiegamento nei paesi della Nato nell’orientale. L'articolo proviene da Italia Sera.

