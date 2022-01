Ucraina | Biden a Zelensky | Possibilità concreta di un' invasione russa a febbraio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, Emily Horne, ha riferito che nella sua telefonata al presidente ucraino Volodimyr, Joe'ha detto che c'è una...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Biden

New York, 28 gen 00:33 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe, avrebbe detto all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky che le forze russe potrebbero presto "saccheggiare...... Emily Horne, ha riferito che nella sua telefonata al presidente ucraino Volodimyr Zelensky, Joe'ha detto che c'è una possibilità concreta che i russi invadano l'in febbraio'. La Horne ...La portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, Emily Horne, ha riferito che nella sua telefonata al presidente ucraino Volodimyr Zelensky, Joe Biden "ha detto che c'è una possibilità concreta ...La Russia schiera 170mila uomini al confine ucraino e si lamenta perché gli americani ne muovono 8500. È indice di una aggressività che non possiamo tollerare, spiega ad Airpress il generale Vincenzo ...