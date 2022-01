Traffico Roma del 28-01-2022 ore 08:30 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è stato da poco risalto un incidente sul percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e via Fiorentini con rallentamenti ora per Traffico tra via Fiorentini Portonaccio verso la tangenziale ci sono poi segnalazioni di Traffico con rallentamenti sulle principali strade che dal raccordo portano verso il centro città ma è comunque una situazione meno critica rispetto a quella di una mattinata nell’orario di punta c’è Traffico in direzione del centro con rallentamenti su cassia-flaminia e Salaria poi rallentamenti sono segnalati anche sull’Aurelia tra il raccordo è via Aurelia Antica in tangenziale e rallentato tra Batteria Nomentana ai campi sportivi verso trionfali e su viale Castrense verso San Giovanni Infine un incidente con rallentamenti e segnalato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è stato da poco risalto un incidente sul percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e via Fiorentini con rallentamenti ora pertra via Fiorentini Portonaccio verso la tangenziale ci sono poi segnalazioni dicon rallentamenti sulle principali strade che dal raccordo portano verso il centro città ma è comunque una situazione meno critica rispetto a quella di una mattinata nell’orario di punta c’èin direzione del centro con rallentamenti su cassia-flaminia e Salaria poi rallentamenti sono segnalati anche sull’Aurelia tra il raccordo è via Aurelia Antica in tangenziale e rallentato tra Batteria Nomentana ai campi sportivi verso trionfali e su viale Castrense verso San Giovanni Infine un incidente con rallentamenti e segnalato ...

