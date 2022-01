“Spesso si legge morto di Covid, quando nella realtà non lo è”: l’inchiesta censurata Rai svela alcuni retroscena (Di venerdì 28 gennaio 2022) La trasmissione di Rai2, Restart, ha cercato di capire come lavorano gli ospedali arrivati a questo punto della pandemia e come sia possibile raggiungere cifre così alte di ospedalizzazioni e ricoveri nonostante tutte le restrizioni attuate. Ciò che è emerso, stando a degli operatori sanitari, è che in alcuni ospedali si farebbero pressioni per dichiarare un numero maggiore di morti Covid ed ottenere maggiori rimborsi. Ma occorre precisare che non si conosce la risonanza a livello nazionale del fenomeno. “alcuni ospedali riceverebbero pressioni per aumentare il numero delle persone morte per Covid” La giornalista Valentina Noseda ha voluto avviare un servizio per il programma Restart, in cui ha cercato risposte riguardo all’andamento della pandemia. Quello che ci si chiede Spesso è come mai ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) La trasmissione di Rai2, Restart, ha cercato di capire come lavorano gli ospedali arrivati a questo punto della pandemia e come sia possibile raggiungere cifre così alte di ospedalizzazioni e ricoveri nonostante tutte le restrizioni attuate. Ciò che è emerso, stando a degli operatori sanitari, è che inospedali si farebbero pressioni per dichiarare un numero maggiore di mortied ottenere maggiori rimborsi. Ma occorre precisare che non si conosce la risonanza a livello nazionale del fenomeno. “ospedali riceverebbero pressioni per aumentare il numero delle persone morte per” La giornalista Valentina Noseda ha voluto avviare un servizio per il programma Restart, in cui ha cercato risposte riguardo all’andamento della pandemia. Quello che ci si chiedeè come mai ci ...

