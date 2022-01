«Se fosse per Percassi, parleremmo sempre di salvezza. Fuori dal campo, l’Atalanta resta un outsider» (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cessione di Robin Gosens all’Inter è un affare per tutti, tranne che per i tifosi, scrive Davide Ferrario sul Corriere Bergamo. Un gran colpo per l’Inter che si rafforza, per Gosens che vincerà lo scudetto e guadagnerà il triplo, per l’Atalanta che ha realizzato una straordinaria plusvalenza, l’ennesima. “Tutto ragionevole, certo. Solo che ragionevole è l’ultima parola che un tifoso vuole sentire. Se fossimo «ragionevoli», l’Atalanta non sarebbe dov’è. Continueremmo a parlare di salvezza, come fa Percassi… La verità è che è pericoloso confondere squadra e società, anche se le due cose sono strettamente connesse. Sul campo tutto è possibile, e da cinque anni viviamo tre metri sopra il cielo: ma nei rapporti di forza con le «grandi squadre», Fuori dal rettangolo di gioco, rimaniamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cessione di Robin Gosens all’Inter è un affare per tutti, tranne che per i tifosi, scrive Davide Ferrario sul Corriere Bergamo. Un gran colpo per l’Inter che si rafforza, per Gosens che vincerà lo scudetto e guadagnerà il triplo, perche ha realizzato una straordinaria plusvalenza, l’ennesima. “Tutto ragionevole, certo. Solo che ragionevole è l’ultima parola che un tifoso vuole sentire. Se fossimo «ragionevoli»,non sarebbe dov’è. Continueremmo a parlare di, come fa… La verità è che è pericoloso confondere squadra e società, anche se le due cose sono strettamente connesse. Sultutto è possibile, e da cinque anni viviamo tre metri sopra il cielo: ma nei rapporti di forza con le «grandi squadre»,dal rettangolo di gioco, rimaniamo ...

