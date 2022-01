Scuola: classi in Dad +8,9%, in presenza 81,9% studenti (-6,5%) (Di sabato 29 gennaio 2022) I contagi da Covid continuano a colpire la Scuola e, in una settimana, classi e studenti in presenza calano rispettivamente dell'8,9% (che corrisponde all'aumento delle classi in Dad o quarantena) e del 6,5%. In sette giorni sono più che raddoppiati, in particolare, gli alunni positivi o in quarantena all'Infanzia (da 9% a 21,7%) e i positivi o in Dad alla Primaria (da 10,9% a 21,5%). Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione infatti, pubblicati oggi e rilevati sull'83,9% delle istituzioni scolastiche statali italiane (6.841 scuole su 8.157), nella settimana 17-22 gennaio l'84,5% delle classi/sezioni risultava in presenza (266.404 delle 315.247 che hanno partecipato alla rilevazione, l'84% del totale), di cui il 15,3% in Ddi. Il restante 15,5% era in DAD o in ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) I contagi da Covid continuano a colpire lae, in una settimana,incalano rispettivamente dell'8,9% (che corrisponde all'aumento dellein Dad o quarantena) e del 6,5%. In sette giorni sono più che raddoppiati, in particolare, gli alunni positivi o in quarantena all'Infanzia (da 9% a 21,7%) e i positivi o in Dad alla Primaria (da 10,9% a 21,5%). Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione infatti, pubblicati oggi e rilevati sull'83,9% delle istituzioni scolastiche statali italiane (6.841 scuole su 8.157), nella settimana 17-22 gennaio l'84,5% delle/sezioni risultava in(266.404 delle 315.247 che hanno partecipato alla rilevazione, l'84% del totale), di cui il 15,3% in Ddi. Il restante 15,5% era in DAD o in ...

