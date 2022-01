Sanremo 2022 | Le Vibrazioni a FqMagazine | “Beppe Vessicchio sta bene | se non diventa negativo stiamo valutando un piano B”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Le, dopo aver debuttato nel 2005 al Festival dicon il brano “Ovunque andrò”, ed essere tornati nel 2018 con “Così Sbagliato” e nel 2020 con “Dov’è” con il quale si sono classificati quarti, tornano all’Ariston con “Tantissimo”. Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda sono in fibrillazione come fosse la prima volta: “Non siamo meno emozionati nella prima volta di affrontare questo palco che è carico di energia. Anche la presenza del pubblico in teatro sarà una bella botta. Per noi sarà l’occasione di tornare sul palco e scatenarci, dopo mesi di fermo a causa della pandemia. ‘Tantissimo‘ parla delle occasioni che perdiamo quando non siamo in contatto con noi stessi e delle cicatrici indelebili che queste ci possono lasciare”. Il brano farà parte di un album, pubblicato da Artist First, che ...