Roma | spunta Danilo per il centrocampo | le ultime

La Roma sta pensando anche a Danilo per il centrocampo: il portoghese del Psg potrebbe essere un'alternativa ai vari nomi usciti La Roma negli ultimi giorni di mercato completerà la casella del centrocampista mancante. L'uscita di Diawara sembra ormai vicina ed ecco che Pinto poi andrebbe all'assalto del mediano richiesto da Mou. Tra le alternative giallorosse c'è anche Danilo Pereira del PSG. Il portoghese non sarebbe la prima scelta, Mou vorrebbe un giocatore diverso ma sarebbe comunque un ottimo colpo per il mercato invernale. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.

