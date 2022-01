Quirinale, il centrodestra punta su Casellati. Pd: con questa scelta salta tutto e si va al voto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Notte di telefonate, accelerazioni e frenate. Il centrodestra vuole puntare su un nome, il centrosinistra ribadisce un netto no alla seconda carica dello Stato Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Notte di telefonate, accelerazioni e frenate. Ilvuolere su un nome, il centrosinistra ribadisce un netto no alla seconda carica dello Stato

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : Il vertice del centrodestra previsto per le 19 rinviato a 'dopo le 21'. Di questo passo non si chiude nemmeno domani, temo #Quirinale - lorepregliasco : Vertice del centrodestra alle 22.30 #Quirinale - Serafinadl98 : RT @MediasetTgcom24: Cesa (Udc): 'Il centrodestra andrà sulla Casellati' #Quirinale #presidenzadellaRepubblica - clarence_von : RT @MediasetTgcom24: In Forza Italia raccolta firme per ricandidare Berlusconi #Quirinale #presidenzadellaRepubblica -