Quirinale | fumata nera | per Elisabetta Casellati soltanto 382 voti Salvini | dialogo per presidente donna

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La candidata aldel centrodestra,, non sfonda la soglia considerata minima di 400e si ferma a 382. Entrano in gioco i franchi tiratori: mancano infatti all’appello...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale fumata

Anche per la giornata di oggi si prospetta lo stesso esito delle prime quattro chiame:nera. La quinta votazione di Montecitorio ha "bruciato" anche la seconda carica dello Stato, cioè la ......- Si è concluso il vertice di centrodestra riunito prima della sesta votazione per il. 16. 16.45 - Il centrodestra sarebbe orientato a cambiare gioco dopo lanera sulla Casellati in ...Il leader della Lega vede Draghi, Letta e Conte. Al quinto scrutinio: il centrodestra ha puntato su Casellati che però si è fermata a 382 preferenze ...Trattativa si riapre per il settimo voto. Il leader della Lega si è incontrato con il premier e poi ha visto Letta e Conte alla Camera. Bernini: ‘Abbiamo iniziato una trattativa con il centrosinistra’ ...