Quirinale | appello di Berlusconi per Casellati | Sostenerla | è super partes

(Di venerdì 28 gennaio 2022) “Garantisco io sull’assoluta adeguatezza” di Elisabettaper il suo “nuovo ruolo”. ”Per tale motivo mi rivolgo ai parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la”. Lo scrive su Fb Silvio. “Dobbiamo assolutamente porre fine – avverte il Cav – all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sé agli italiani e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore tutti i Parlamentari che daranno seguito a questo mioe mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo spero davvero”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

