Quirinale 2022 | nella notte torna il nome di Berlusconi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Di nuovo ildi Silvio. A quanto apprende l’Adnkronos, nel vertice notturno del centrodestra, l’ipotesi di (ri)puntare suldel fondatore di Forza Italia sarebbe arrivata sul tavolo degli alleati. Un messaggio che sarebbe arrivato da Arcore, come possibile soluzione allo stallo in cui il centrodestra si trova, dopo la girandola di nomi proposti, dalla terna in poi, composta da Moratti, Nordio, Pera, e via via gli altri nomi su cui non si è però trovata convergenza. Intanto da Forza Italia spunta un documento-appello con oltre 100 firme che chiede al Cavaliere di farsi di nuovo avanti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Quinta chiama per l'elezione del presidente della Repubblica . Il centrodestra ha deciso che voterà unito la presidente del Senato Elisabetta Casellati . Amareggiato il segretario dem Enrico Letta : "...28 gennaioEra stata tenuta fuori dalla terna iniziale proprio per non bruciarla. E ora rispunta fuori, quello di Elisabetta Casellati è il nome scelto dal centrodestra alla quinta chiama per l’elezione del Pres ...Serena Bortone non va in onda neanche oggi: salta per il secondo pomeriggio consecutivo Oggi è un altro giorno Settimana decisamente ballerina quella che ...