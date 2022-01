Paul Heyman: “Le Superstar WWE sono più famose di gente come LeBron James” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ospite del programma The Masked Man Show with Kaz, Paul Heyman ha detto di credere che le Superstar della WWE siano più popolari, a livello globale, di star dello sport statunitensi come LeBron James. Questo sarebbe dovuto, secondo Heyman, alla capillare distribuzione del brand. Il paragone con LeBron Heyman ha detto: “Se LeBron James si facesse una passeggiata per strada a Parigi o Roma, potrebbe benissimo non venire fermato da nessuno, non sarebbe come se a farsi una passeggiata fosse Justin Bieber. Non sarebbe una cosa del tipo ‘Oh mio Dio, è LeBron James“. “Siamo ovunque” Heyman continua: “Le più grandi star ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ospite del programma The Masked Man Show with Kaz,ha detto di credere che ledella WWE siano più popolari, a livello globale, di star dello sport statunitensi. Questo sarebbe dovuto, secondo, alla capillare distribuzione del brand. Il paragone conha detto: “Sesi facesse una passeggiata per strada a Parigi o Roma, potrebbe benissimo non venire fermato da nessuno, non sarebbese a farsi una passeggiata fosse Justin Bieber. Non sarebbe una cosa del tipo ‘Oh mio Dio, è“. “Siamo ovunque”continua: “Le più grandi star ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Paul Heyman: 'Le Superstar WWE sono più famose di gente come LeBron James' - - TSOWrestling : Forse un paragone azzardato, siete d'accordo con le parole di Paul Heyman? #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : AEW/WWE: Paul Heyman scettico sul futuro di CM Punk - Tuttowrestling : Paul Heyman: 'CM Punk? Vediamo che effetto farà in futuro' #CMPunk #PaulHeyman - Zona_Wrestling : #WWE Paul Heyman: “Il mio successore? MVP, è un manager old school come me” - -