Napoli | Spalletti firma per altre due stagioni | decisiva la volontà di De Laurentiis

In casa Napoli il futuro si chiama Luciano Spalletti. L'allenatore partenopeo sta infatti conducendo un'ottima stagione sulla panchina azzurra e, per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di proseguire il rapporto di lavoro. Secondo quanto appreso da Repubblica, infatti, il presidente partenopeo avrebbe trovato l'accordo con il mister per la

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Ma i rossoneri mi sembrano la squadra con più entusiasmo di tutte, mentre ilha una rosa di grande qualità e profondità.poi è una garanzia: al primo anno raggiunge sempre l'...E' bastata poco più di metà stagione per convincere definitivamente Aurelio De Laurentiis : Lucianoè l'allenatore perfetto per ile lo è a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League . Vicino il rinnovo fino al 2024 Considerando l'importanza di questo ...In casa Napoli il futuro si chiama Luciano Spalletti. L'allenatore partenopeo sta infatti conducendo un'ottima stagione sulla panchina azzurra e, per ...NAPOLI - Aspettando il bivio scudetto con Venezia e Inter, ultimi giorni di mercato tra rumors e depistaggi con il Napoli che naviga "sott'acqua" valutando possibili occasioni last minute. L'operazio ...