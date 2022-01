LIVE Berrettini-Nadal 3-6 2-6 4-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel 3° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 PASSANTE IN RECUPERO DI DIRITTO DI Berrettini!!!! l’azzurro STA CRESCENDO E LA ROD LAVER ARENA SI INFIAMMA 0-15 Errore in uscita dal servizio per lo spagnolo con il diritto. 4-3 Servizio a zero per l’azzurro, il primo di tutta la partita. 40-0 SERVIZIO E DIRITTO DI Berrettini CHE SUPERA IL PALETTO!!! 30-0 Scappa via il secondo diritto di Nadal dopo la risposta diagonale: lo spagnolo non legge più il servizio come nei primi due parziali. 15-0 STOP VOLLEY PAZZESCO DI Berrettini CHE CHIAMA IL PUBBLICO! Ammortizzato il passante di rovescio in recupero di Nadal. 3-3 Scappa via la risposta dell’azzurro che si dispera perché non riesce a dare di più. 40-30 Rovescio diagonale ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 PASSANTE IN RECUPERO DI DIRITTO DI!!!!STA CRESCENDO E LA ROD LAVER ARENA SI INFIAMMA 0-15 Errore in uscita dal servizio per lo spagnolo con il diritto. 4-3 Servizio a zero per, il primo di tutta la partita. 40-0 SERVIZIO E DIRITTO DICHE SUPERA IL PALETTO!!! 30-0 Scappa via il secondo diritto didopo la risposta diagonale: lo spagnolo non legge più il servizio come nei primi due parziali. 15-0 STOP VOLLEY PAZZESCO DICHE CHIAMA IL PUBBLICO! Ammortizzato il passante di rovescio in recupero di. 3-3 Scappa via la risposta delche si dispera perché non riesce a dare di più. 40-30 Rovescio diagonale ...

