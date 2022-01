Il destino di Mps passa anche dal Quirinale

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sprint decisivo o una scena al rallentatore, è solo questione di palazzi. Sul dossier Mps, dopo la rottura dei negoziati tra il Tesoro azionista (64%) e Unicredit è improvvisamente calata la nebbia e il silenzio. Da quel momento, era l’autunno dello scorso anno, come raccontato a più riprese da questa testata ha preso corpo un altro piano, sempre messo in piedi da Via XX Settembre e sempre con Unicredit playmaker. E cioè quell’operazione di sistema tra le principali bitaliane – oltre a Piazza Gae Aulenti,Bper e Banco Bpm – per rilevare ognuna un pezzo di Siena, sull’onda di non meno di 2,2 miliardi di incentivi fiscali, prorogati per le delibere dei board entro il prossimo giugno.se il boccone più grande, la parte sana sgravata dei costi legali e delle sofferenze, sarebbe riservato a Unicredit. Adesso però c’è la ...