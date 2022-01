Grande Fratello Vip, le Principesse reagiscono male all’aereo per Soleil Sorge e Sophie Codegoni! (Di venerdì 28 gennaio 2022) I fan del Grande Fratello Vip inviano un aereo per le #solphie e le Principesse Selassié si infuriano. Leggi su comingsoon (Di venerdì 28 gennaio 2022) I fan delVip inviano un aereo per le #solphie e leSelassié si infuriano.

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - adowasser : @SCRIGNOMAGICO Non siamo sul grande fratello. L'ambiente (Anche se la camera c'è) ma è tutt'altro. Neanche a me per… - antonellaD_E : Che pena! #fuorikatia #fuorisoleil #gfvip #gfvip6 - jessfinal : @LaPina64991119 @CharlotteHeyw Io aggiungerei anche di scrivere un Twitter dove chiediamo agli autori di non fare… -