GF Vip, l’aereo per Soleil e Barù fa scoppiare l’invidia nella casa? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aria di invidia nella casa del GF Vip? È il sospetto di alcuni utenti su Twitter che hanno commentato un episodio singolare accaduto durante il reality. LEGGI ANCHE : — GfVip, aereo per Soleil e Sophie: Jessica non si trattiene e si lascia sfuggire una parolaccia Si tratta di un aereo che è passato sopra la casa del GF Vip, dedicato a Soleil e – inaspettatamente – a Barù: “Sole e Barù, la verità sempre. #Sorù”. I due infatti appaiono complici e amici all’interno della casa. https://twitter.com/Soleilandia/status/1486746497869926400https://twitter.com/Soleilandia/status/1486746497869926400https://twitter.com/KD mood/status/1486784386842472453l’aereo per Barù e ... Leggi su funweek (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aria di invidiadel GF Vip? È il sospetto di alcuni utenti su Twitter che hanno commentato un episodio singolare accaduto durante il reality. LEGGI ANCHE : — GfVip, aereo pere Sophie: Jessica non si trattiene e si lascia sfuggire una parolaccia Si tratta di un aereo che è passato sopra ladel GF Vip, dedicato ae – inaspettatamente – a: “Sole e, la verità sempre. #Sorù”. I due infatti appaiono complici e amici all’interno della. https://twitter.com/andia/status/1486746497869926400https://twitter.com/andia/status/1486746497869926400https://twitter.com/KD mood/status/1486784386842472453pere ...

Advertising

Alexo96472227 : E queste 2 sarebbero donne? Ma per favore una di 27 anni che ne dimostra, 2 e l altra mamma mia.... Che infinita tr… - jeuneivre : RT @untizioh: Raga visto che è già passato l’aereo, che ne dite di votare jessica in questo sondaggio? non si può vedere con solo 80 voti,… - untizioh : Raga visto che è già passato l’aereo, che ne dite di votare jessica in questo sondaggio? non si può vedere con solo… -