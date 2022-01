Ecuador-Brasile | Alisson espulso due volte | il Var lo salva

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Due, dueto dal Var.scrive una piccola e marginale pagina di storia arbitrale nel match di qualificazioni ai Mondiali 2022 tra. L’ex Roma e portiere della Selecao è stato primaper un intervento giudicato pericoloso su Valencia, ma il var ha richiamato il direttore di gara che ha corretto la decisione. Altro episodio nel finale: dopo una respinta coi pugni,colpisce un avversario. L’arbitro non ha dubbi, estrae il rosso (doppio giallo) e concede il rigore. Poi il var e altra decisione corretta in una serata senza precedenti dall’introduzione del var. SportFace.

Nella gara della 15ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022,pareggiano per 1 - 1. In gol Casemiro e Torres. Ma il vero protagonista della partita è l'arbitro Roldán. Guarda gli highlights del matchAlisson espulso due volte inma salvato dal VAR . Sì, nessun errore. Il portiere ha ricevuto ben due cartellini rossi ma in entrambi i casi, grazie all'intervento della tecnologia, è stato... graziato. Succede ...Ecuador-Brasile, Alisson espulso due volte e due volte salvato dal var: ecco cosa è successo nel match di qualificazioni mondiali ...Pasó de todo en Quito, al punto que el arquero de Brasil fue expulsado dos veces pero quedó en cancha. El VAR, protagonista ...