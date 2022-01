Delitto di Cogne | su Sky arriva il documentario che ricostruice l' omicidio del piccolo Samuele

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Un mistero ancora irrisolto, domande aperte a cui gli inquirenti non sono mai riusciti a dare una risposta. A 20 anni esatti daldi, uno dei di casi di infanticidio più efferato della ...

Un mistero ancora irrisolto, domande aperte a cui gli inquirenti non sono mai riusciti a dare una risposta. A 20 anni esatti daldi, uno dei di casi di infanticidio più efferato della cronaca nera, un documentario ricostruisce le vicende che portarono alla morte del piccolo Samuele Lorenzi, trovato morto nel ...E ildiresta ancora un mistero. Le certezze sono poche, ma pesano come un macigno: alle 09:55 Samuele Lorenzi , 3 anni, viene dichiarato morto. Nel 2008 Annamaria Franzoni viene ...Un mistero ancora irrisolto, domande aperte a cui gli inquirenti non sono mai riusciti a dare una risposta. A 20 anni esatti dal delitto di Cogne, uno dei di casi di infanticidio ...Un libro scritto a due mani da un giudice e da una giornalista televisiva. Punti d'osservazione, quello mediatico e quello giudiziario che sembrano distanti, che prima o poi ...