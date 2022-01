Covid, oggi 378 morti e oltre 140mila contagi. Brusaferro: «Numeri in calo, ma non tra i bambini» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono stati 143.898 i nuovi casi di Covid in Italia e 378 i morti. Dunque, si conferma la decrescita dei Numeri rispetto ai giorni scorsi e osservata anche ieri, quando i contagi sono stati 155.697 contagi e i morti 389. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati poi 1.051.288, tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso positività pari al 13,7% a fronte del 15% di ieri, in calo dello 0,3% rispetto al giorno precedente. Calano ancora gli attualmente positivi, che oggi sono 2.668.828, vale a dire 37.625 in meno di ieri. Ugualmente, anche il bilancio tra nuovi ingressi e uscite dall’ospedale parla di una decrescita: i ricoverati nei reparti ordinari sono 57 in meno di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 15 in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono stati 143.898 i nuovi casi diin Italia e 378 i. Dunque, si conferma la decrescita deirispetto ai giorni scorsi e osservata anche ieri, quando isono stati 155.697e i389. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati poi 1.051.288, tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso positività pari al 13,7% a fronte del 15% di ieri, indello 0,3% rispetto al giorno precedente. Calano ancora gli attualmente positivi, chesono 2.668.828, vale a dire 37.625 in meno di ieri. Ugualmente, anche il bilancio tra nuovi ingressi e uscite dall’ospedale parla di una decrescita: i ricoverati nei reparti ordinari sono 57 in meno di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 15 in ...

