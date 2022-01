Covid, al San Pio un decesso e sei pazienti dimessi in un giorno (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è un nuovo decesso per cause legate al Covid all’ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di una donna di 82 anni di Torre del Greco ma ricoverata da diversi giorni presso il nosocomio beneventano. Nelle ultime ventiquattro ore sono state registrate anche cinque dimissioni (due relative a pazienti della provincia sannita). I pazienti attualmente ricoverati sono 64, dato che è sceso di due unità rispetto a ieri, giovedì 27 gennaio (66). Di seguito il report dettagliato divulgato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è un nuovoper cause legate alall’ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di una donna di 82 anni di Torre del Greco ma ricoverata da diversi giorni presso il nosocomio beneventano. Nelle ultime ventiquattro ore sono state registrate anche cinque dimissioni (due relative adella provincia sannita). Iattualmente ricoverati sono 64, dato che è sceso di due unità rispetto a ieri, giovedì 27 gennaio (66). Di seguito il report dettagliato divulgato dall’azienda ospedaliera: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

