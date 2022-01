Così la statua di Maradona compromette il Pnrr

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nei giorni convulsi delle trattative politiche e delle votazioni in Parlamento per la scelta nel nuovo Presidente della Repubblica i fatti di cronaca minore sono destinati inevitabilmente a passare inosservati. Capitadi restare interdetti e meravigliati alla notizia riportata dal Mattino della rimozione a tempi di record dell’osannatadi Diego Armando, con tutto il basamento, fuori dello stadio che adesso porta il suo nome. Che cosa è accaduto? È accaduto che la scultura – in bronzo, alta complessivamente 4 metri, donata al Comune di Napoli dall’artista Domenico Sepe – era stata esposta al pubblico il 25 novembre scorso, primo anniversario della morte del campione, per non deludere i tifosi che l’aspettavano con ansia (salvo poi perdersi in polemiche per stabilire dove dovesse stare il pallone, sul piede destro ...