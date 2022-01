Corruzione, occorre rivalutare gli indicatori usati per misurarla (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il webinar “Dialogo sulla misurazione del fenomeno della Corruzione” organizzato dall’Istituto Eurispes ha avuto luogo nella mattina di ieri, trasmesso sul sito Internet e sui canali Social dell’Istituto. I lavori sono stati introdotti dal Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, e vi hanno partecipato in qualità di relatori Nikolas Giannakopoulos, Presidente del Comitato Scientifico Global Risk Profile – Grp Italia, Mario Carlo Ferrario, Vice Presidente Transparency International – Italia , Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico MAECI e componente del Comitato Scientifico dell’Eurispes, Maria Giuseppina Muratore, Primo ricercatore Istat. L’incontro è stato moderato da Paolo Mazzanti, Direttore editoriale dell’agenzia di stampa Askanews. Le conclusioni sono state affidate al Presidente dell’Anac (Autorità Nazionale ... Leggi su leurispes (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il webinar “Dialogo sulla misurazione del fenomeno della” organizzato dall’Istituto Eurispes ha avuto luogo nella mattina di ieri, trasmesso sul sito Internet e sui canali Social dell’Istituto. I lavori sono stati introdotti dal Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, e vi hanno partecipato in qualità di relatori Nikolas Giannakopoulos, Presidente del Comitato Scientifico Global Risk Profile – Grp Italia, Mario Carlo Ferrario, Vice Presidente Transparency International – Italia , Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico MAECI e componente del Comitato Scientifico dell’Eurispes, Maria Giuseppina Muratore, Primo ricercatore Istat. L’incontro è stato moderato da Paolo Mazzanti, Direttore editoriale dell’agenzia di stampa Askanews. Le conclusioni sono state affidate al Presidente dell’Anac (Autorità Nazionale ...

Advertising

anto_galli4 : RT @pastorebiondo: @FmMosca @anto_galli4 @lucabattanta @DanielsunIt @GiulioMarini2 Occorre sapere se conta ... Come le denunce su Draghi ,… - pastorebiondo : @FmMosca @anto_galli4 @lucabattanta @DanielsunIt @GiulioMarini2 Occorre sapere se conta ... Come le denunce su Drag… - arwen0506 : RT @Armada69895228: PER CONCRETIZZARE QUESTI SANTI IDEALI, OCCORRE PER UN BUON INIZIO: PULIZIA TOTALE, SOVRANITA', SERIETA', ZERO CORRUZION… - Armada69895228 : PER CONCRETIZZARE QUESTI SANTI IDEALI, OCCORRE PER UN BUON INIZIO: PULIZIA TOTALE, SOVRANITA', SERIETA', ZERO CORRU… -