"Come se si fermasse tutto". Fuori dalla tv, il dolore di Elisa Isoardi: una confessione toccante (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ormai Elisa Isoardi è lontana da una conduzione tv da tanto, troppo, tempo. Dopo lo stop a La prova de cuoco, infatti, la partecipazione a Ballando con le Stelle e L'Isola dei famosi, ma in veste di concorrente. Dimenticata, immeritatamente messa da parte dai vertici di Viale Mazzini (tanto che si è vociferato anche su possibili abboccamenti con Mediaset). E insomma, quella mancanza inizia a pesare. Lo ammette senza troppi giri di parole, Elisa Isoardi, in un'intervista concessa a Gente, in cui spiega: "Quando la ‘macchina' si ferma è Come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Una pausa forzata è dura. Mi sono sentita fragile mi sono domandata più volte, perché sono ferma?”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ormaiè lontana da una conduzione tv da tanto, troppo, tempo. Dopo lo stop a La prova de cuoco, infatti, la partecipazione a Ballando con le Stelle e L'Isola dei famosi, ma in veste di concorrente. Dimenticata, immeritatamente messa da parte dai vertici di Viale Mazzini (tanto che si è vociferato anche su possibili abboccamenti con Mediaset). E insomma, quella mancanza inizia a pesare. Lo ammette senza troppi giri di parole,, in un'intervista concessa a Gente, in cui spiega: "Quando la ‘macchina' si ferma èse si. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Una pausa forzata è dura. Mi sono sentita fragile mi sono domandata più volte, perché sono ferma?”, ...

