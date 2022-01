Cassazione | giovane trovata impiccata | confermato ergastolo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) E' definitiva la condanna all'di Nicola Mancuso, 36 anni, per l'omicidio della 19enne Valentina Salamone,morta il 24 luglio del 2010 in una villetta di Adrano. La prima sezione ...

La prima sezione penale della Corte diha rigettato il ricorso dell'imputato che, il 19 ...del Ris che ritennero di avere trovato tracce di sangue dell'uomo sotto le scarpe della. ...Lunedì scorso laha riformato la sentenza di secondo grado confermando le violenze ... sarebbero la conferma che ilnon si era precostituito una querela falsa. LA VITTIMA La Procura ...Ergastolo confermato in via definitiva per Nicola Mancuso, imputato nel processo sulla morte, avvenuta nel luglio del 2010 in provincia di Catania, della 19enne Valentina Salamone, che fu trovata impi ...E' definitiva la condanna all'ergastolo di Nicola Mancuso, 36 anni, per l'omicidio della 19enne Valentina Salamone, trovata morta il 24 luglio del 2010 in una villetta di Adrano. (ANSA) ...