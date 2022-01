Calciomercato Milan, contatti avviati per un giovane difensore: arriva dall’Irlanda (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero avviato i contatti con Heffernan, giovane difensore del Cork City Il Milan avrebbe avviato i contatti con il giovane difensore Heffernan, classe 2005 in forza al Cork City, capitano dell’under17 della Nazionale irlandese. Come riferisce il The Sun sarebbe vicino a firmare per il Milan: il giocatore si troverebbe già a Milano per incontrare i dirigenti del club di via Aldo Rossi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022): i rossoneri avrebbero avviato icon Heffernan,del Cork City Ilavrebbe avviato icon ilHeffernan, classe 2005 in forza al Cork City, capitano dell’under17 della Nazionale irlandese. Come riferisce il The Sun sarebbe vicino a firmare per il: il giocatore si troverebbe già ao per incontrare i dirigenti del club di via Aldo Rossi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

