Berrettini si arrende a Nadal 6-3 6-2 3-6 6-3 agli Australian Open (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha disputato un Australian Open straordinario, ottimo illivello. Una costanza di rendimento che si è rivelata la vera qualità di Matteo, finora, tenendo conto che il romano è l’unico italiano della storia ad aver raggiunto le semifinali di tre dei quattro tornei del Grande Slam. Berrettini si arrende a Nadal Contro un Nadal non al top per l’assenza dei campi e una preparazione un po’ particolare condizionata dal Covid,non era certo un fantasia pensare che Matteo potesse passare il turno, ma l’andamento del confronto è stato ad appannaggio sensibilmente del maiorchino. Da ricordare che sul cammino di Berrettini, in origine nei quarti ci sarebbe dovuto essere Djokovic. Il sogno di Matteo Berrettini e di tutta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteoha disputato unstraordinario, ottimo illivello. Una costanza di rendimento che si è rivelata la vera qualità di Matteo, finora, tenendo conto che il romano è l’unico italiano della storia ad aver raggiunto le semifinali di tre dei quattro tornei del Grande Slam.siContro unnon al top per l’assenza dei campi e una preparazione un po’ particolare condizionata dal Covid,non era certo un fantasia pensare che Matteo potesse passare il turno, ma l’andamento del confronto è stato ad appannaggio sensibilmente del maiorchino. Da ricordare che sul cammino di, in origine nei quarti ci sarebbe dovuto essere Djokovic. Il sogno di Matteoe di tutta ...

