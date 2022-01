Berrettini ko, Nadal in finale agli Australian Open. "Ho vinto, ma...". Rafa, parole pesanti su Matteo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente da fare: Matteo Berrettini esce in semifinale agli Australian Open, sconfitto dallo spagnolo Rafa Nadal nel primo Slam della stagione. Sul cemento del Melbourne Park, la testa di serie numero 6 mette fine allo splendido torneo disputato dall'italiano, numero 7 del tabellone imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. In finale Nadal affronterà il vincente della seconda semifinale che vedrà in campo il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone che in semifinale aveva battuto l'altro azzurro Jannik Sinner. "Berrettini? E' arrivato in finale a Wimbledon, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente da fare:esce in semi, sconfitto dallo spagnolonel primo Slam della stagione. Sul cemento del Melbourne Park, la testa di serie numero 6 mette fine allo splendido torneo disputato dall'italiano, numero 7 del tabellone imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Inaffronterà il vincente della seconda semiche vedrà in campo il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone che in semiaveva battuto l'altro azzurro Jannik Sinner. "? E' arrivato ina Wimbledon, in ...

ESPNtenis : ¡SE VIENE LA PRIMERA SEMIFINAL DEL #AUSOPEN! ???? Rafael Nadal vs. Matteo Berrettini ???? ?? - WeAreTennisITA : Stasera a letto presto che stanotte c'è da sostenere Matteo ?? ? 04:30 AM ? BERRETTINI ?? NADAL Matteo può conquista… - rtl1025 : ?? Matteo #Berrettini è fuori dagli #AustralianOpen. Il campione azzurro cede in semifinale a Rafa #Nadal in quattro… - SuperTennisTv : ?? Non perdere la puntata speciale di #SuperTennis Today: in onda ora per commentare la semifinale tra #Berrettini e… - velo_di_maia : Onore a #Berrettini! Niente da fare con #Nadal ma avrà tempo e modo di rifarsi -