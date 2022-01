Australian Open 2022, Rafael Nadal stabilisce un record di longevità con la qualificazione in Finale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Rafael Nadal si è confermato una leggenda del tennis e dello sport in generale. Lo spagnolo, nonostante la lontananza dai campi e i problemi fisici patiti nel corso degli Australian Open 2022, è riuscito a conquistare l’accesso alla Finale dello Slam. L’iberico ha sconfitto per 6-3 6-2 3-6 6-3 l’azzurro Matteo Berrettini e potrà giocarsi il titolo che potrebbe valergli il 21° Major in carriera, scavalcando Novak Djokovic e Roger Federer. Numeri importanti quella di Rafa, considerando che con il riscontro odierno può fregiarsi del 29° pass in un atto conclusivo di un torneo di questa tipologia, sesto a Melbourne. Un campione “infinito” che, nonostante lo scoccare della lancetta, continua a sciorinare prestazioni di alto livello che annichiliscono avversari di 10 anni più giovani, come ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022)si è confermato una leggenda del tennis e dello sport in generale. Lo spagnolo, nonostante la lontananza dai campi e i problemi fisici patiti nel corso degli, è riuscito a conquistare l’accesso alladello Slam. L’iberico ha sconfitto per 6-3 6-2 3-6 6-3 l’azzurro Matteo Berrettini e potrà giocarsi il titolo che potrebbe valergli il 21° Major in carriera, scavalcando Novak Djokovic e Roger Federer. Numeri importanti quella di Rafa, considerando che con il riscontro odierno può fregiarsi del 29° pass in un atto conclusivo di un torneo di questa tipologia, sesto a Melbourne. Un campione “infinito” che, nonostante lo scoccare della lancetta, continua a sciorinare prestazioni di alto livello che annichiliscono avversari di 10 anni più giovani, come ...

