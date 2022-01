Australian Open 2022, Medvedev furioso con l’arbitro: “Come fai ad essere così stupido?” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nervi tesi tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas nella semifinale degli Australian Open 2022. Dopo aver subito il break nel nono gioco del secondo set, il russo ha abbozzato un gesto dell’ombrello nei confronti degli spettatori. Questi ultimi lo avevano infatti provocato, facendo rumore tra la prima e la seconda di servizio, contribuendo ad un sanguinoso doppio fallo. Il giudice di sedia, Jaume Campistol, ha quindi punito con un ‘code violation’ il numero due del mondo, che non ha assolutamente gradita la decisione. “Come fai ad essere così stupido? Tsitsipas parla con il padre ad ogni punto, ma ha mai ricevuto un warning per coaching. Sei davvero pessimo. Com’è possibile in una semifinale slam? Guardami quando ti parlo“. Il russo, inoltre, ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nervi tesi tra Daniile Stefanos Tsitsipas nella semifinale degli. Dopo aver subito il break nel nono gioco del secondo set, il russo ha abbozzato un gesto dell’ombrello nei confronti degli spettatori. Questi ultimi lo avevano infatti provocato, facendo rumore tra la prima e la seconda di servizio, contribuendo ad un sanguinoso doppio fallo. Il giudice di sedia, Jaume Campistol, ha quindi punito con un ‘code violation’ il numero due del mondo, che non ha assolutamente gradita la decisione. “fai ad? Tsitsipas parla con il padre ad ogni punto, ma ha mai ricevuto un warning per coaching. Sei davvero pessimo. Com’è possibile in una semifinale slam? Guardami quando ti parlo“. Il russo, inoltre, ha ...

