Amici 21, Carola in passato è apparsa in una serie tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Carola di Amici 21 in una serie tv Manca ormai poco per la fase finale di Amici 21, e solo qualche giorno fa per gli allievi del talent show di Maria De Filippi è iniziata la corsa al Serale. Ai cantanti e ai ballerini è stata infatti consegnata la maglia verde, che dovranno difendere settimana L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 28 gennaio 2022)di21 in unatv Manca ormai poco per la fase finale di21, e solo qualche giorno fa per gli allievi del talent show di Maria De Filippi è iniziata la corsa al Serale. Ai cantanti e ai ballerini è stata infatti consegnata la maglia verde, che dovranno difendere settimana L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Anitrammarty : RT @mar_jsss: ho sognato che nella scuola di Amici rientravanao i thekolors e serena marchese, solo che li avevano messi in una casetta a p… - valegenti19 : Visto che la redazione di amici non sa cosa mandare in onda, visto gli innumerevoli tagli da settembre ad oggi. Pot… - mar_jsss : ho sognato che nella scuola di Amici rientravanao i thekolors e serena marchese, solo che li avevano messi in una c… - aviola59 : @NeedToHugHoran Per Christian Spillo (ex ballerino di Amici) per matti e Carola ( dicono sia l'ex marito della Peparini) - frenaamano : @semprebisbe Christian e Mattia sono molto amici con carola Non so il rapporto che hanno con Alice -